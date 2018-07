Correção: Dupla é indiciada por invadir casa de vereador

O delegado Jan Plzak, titular da Delegacia de Repressão a Roubos e Extorsões, do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic), indiciou ontem o tradutor Jeferson da Cruz Miranda, de 30 anos, e o ajudante Luciano Marcos Matos, de 36 anos, por participação na invasão à casa do vereador Antônio Carlos Rodrigues (PR), presidente da Câmara Municipal de São Paulo, no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo.

Segundo a Polícia Civil, os investigadores cruzaram vários dados sobre os suspeitos e identificaram a dupla, que já estava presa por outro crime. Miranda, Matos e pelo menos mais três suspeitos invadiram a casa do vereador, levando joias, obras de arte, equipamentos eletroeletrônicos e dois carros, um deles um Astra da Presidência da Câmara. Luciano Marcos Matos já tem várias passagens por roubo. Miranda responde judicialmente por porte de arma.