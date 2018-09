Correção: Dupla rouba R$ 1 milhão de empresa em SP

Uma empresa de transações eletrônicas foi assaltada, na noite de ontem, por dois homens armados que invadiram o local, na Lapa, zona oeste de São Paulo, e roubaram cerca de R$ 1 milhão em dinheiro. Ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Militar, a dupla vestia roupa azul parecida com a usada por operários. Eles renderam, por volta das 19h, o segurança do local e pegaram seu revólver calibre 38. Em seguida tomaram o dinheiro e fugiram. O caso foi registrado no 7º Distrito Policial, da Lapa.