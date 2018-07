Correção: Educação dará adicional por local de trabalho A nota enviada anteriormente contém um erro de informação no título. O adicional por local de trabalho será pago pela Secretaria de Educação e não pela Fundação Casa. O texto está correto e segue novamente: Os professores que trabalham nos Centros de Atendimento da Fundação Casa, antiga Febem, receberão o Adicional Local de Exercício (Ale), incentivo concedido a funcionários de escolas situadas em áreas de alta vulnerabilidade. Aqueles que ministram aulas de educação básica I terão acréscimo de R$ 80,85 no salário. Para os profissionais de educação básica II, o valor é de R$ 77,13. A Secretaria de Estado da Educação afirmou que o pagamento do adicional será retroativo a fevereiro. As diferenças deverão ser pagas nos próximos salários. Cerca de 500 professores, que também atuam em 150 escolas regulares da rede estadual, deverão ser beneficiados.