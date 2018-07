CORREÇÃO-FOCUS2-Previsão de corte de 0,50 pto na Selic é mantida O mercado financeiro manteve as previsões de corte de 0,50 ponto percentual na taxa básica de juros, a Selic, na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, na próxima quarta-feira. Segundo o relatório Focus, divulgado pelo BC nesta segunda-feira, as instituições financeiras preveem que a Selic cairá dos atuais 10,50 por cento ao ano para 10 por cento na reunião.