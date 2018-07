Correção: Fogos em Copacabana lembrarão astronomia A nota enviada anteriormente contém um erro no título. O texto estava correto e segue novamente: A tradicional queima de fogos na Praia de Copacabana, na zona sul do Rio, para marcar o réveillon carioca, vai contar com elementos que lembram o Ano Internacional da Astronomia, celebrado em 2009, segundo informações da Agência Brasil. A data é uma homenagem aos 400 anos desde as primeiras observações telescópicas dos corpos e fenômenos celestes realizadas pelo cientista italiano Galileu Galilei, em 1609. De acordo com o diretor de Operações da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur), Bruno Matos, o público vai acompanhar diversas imagens sobre o tema, como estrelas, cometas e planetas que serão formadas no céu pelos fogos de artifício. Para o espetáculo, serão utilizadas mais de 24 toneladas de explosivo e 19,6 mil bombas. O show de fogos deve durar aproximadamente 20 minutos. Os cerca de 2 milhões de pessoas que devem participar da festa em Copacabana vão assistir também a shows musicais e a apresentações de escolas de samba a partir das 19 horas da próxima quarta-feira. De acordo com o diretor de Operações da Riotur, na noite do réveillon funcionarão no local três postos de saúde, 24 Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) móveis e 300 banheiros químicos. No que diz respeito à segurança, Bruno Matos também garantiu que a estrutura montada será suficiente. Segundo ele, 20 torres de observação com câmeras vão permitir o monitoramento da região por policiais militares e civis, que atuarão, em parceria com homens da guarda municipal, na orla e nas ruas próximas. A ação prevê ainda o bloqueio de 35 vias no entorno do local da festa.