Correção: homem morre durante ataque a PMs

Rio, 27 - Um homem morreu atingido por uma bala na cabeça em meio a um ataque de criminosos a policiais militares na Avenida Brasil, na zona norte do Rio. No início da manhã de ontem, um grupo de bandidos armados com fuzis num carro atiraram contra uma viatura da Polícia Militar na altura do Mercado São Sebastião, na Penha. No momento do ataque, Bruno Ferreira, de 30 anos, havia parado seu carro, um Fiat vermelho, ao lado do veículos dos policiais como se quisesse falar com eles, mas foi atingido antes de dizer qualquer coisa. Foram disparados mais de 30 tiros contra os policiais, que se abaixaram e não se feriram.

O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios, que vai requisitar imagens das câmeras de controle de tráfego da via. Há informações de que o mesmo bando atacou sem sucesso outro carro da PM mais cedo, na altura de Parada de Lucas. A polícia acredita que Ferreira queria pedir uma informação aos policiais, mas não descartam a hipótese de que ele buscava ajuda por estar sendo perseguido pelos bandidos.