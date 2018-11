Correção: Lei seca reduz mortes em 63% em SP A nota enviada anteriormente contém um erro no título. O correto é: Lei seca reduz mortes em 63% em SP. O texto não contém incorreções: A Secretaria de Segurança Pública (SSP) anunciou hoje que Instituto Médico-Legal (IML) registrou nova redução no número de mortes por acidente de trânsito na capital paulista. O levantamento indica uma queda de 63% após a adoção da Lei 11.705, que tornou mais rígidas as punições para quem consumir álcool e dirigir. O número compara as três primeiras semanas de junho, antes da lei, e as três seguintes. No primeiro período, a média era de 11,7 mortos por semana. No segundo, ela caiu para 4,3. A SSP considerou o "número bastante significativo", levando-se em conta a redução da veículos em circulação em decorrência das férias. Segundo a pasta, a pesquisa foi feita entre quinta e domingo porque neste período é "mais freqüente a associação de álcool e direção".