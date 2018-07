Correção: Leilão de bens de Clodovil arrecada R$ 370 mil

O leilão de bens do estilista e ex-deputado federal Clodovil Hernandes, realizado na noite desta quinta-feira, no Jardim Paulista, zona sul de São Paulo, arrecadou cerca de R$ 370 mil, de acordo com estimativa do proprietário e organizador do evento, Ulisses Barbosa da Silva.

O leilão, que foi aberto ao grande público, começou pontualmente às 21 horas, no número 878 da Alameda Lorena, no Jardim Paulista, bairro nobre da capital paulista, segundo o organizador do evento. "Foram cerca de 500 pessoas presentes na arrematação e foram vendidos 158 peças, além dos cinco lotes extras que não estavam no catálogo", conta Silva.

Entre os pertences do estilista, conta o organizador, o mais esperado era a gravata borboleta de brilhantes e ouro branco. Outros artigos que se destacaram na noite foram o baú da marca Louis Vuitton e o piano do ex-deputado.

O leilão terminou por volta das 2h desta sexta-feira. "Foi um sucesso, não houve problema para realização e todos os objetos do Clodovil foram muito bem vendidos", diz Ulisses da Silva.