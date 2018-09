Correção: Liedson, Chicão e Alessandro voltam ao time

Quando se reapresentar, na tarde desta terça-feira, o elenco do Corinthians deve dar ao técnico Tite mais três opções para o treinador escalar o time no jogo do próximo domingo, contra o Americana, no Pacaembu, pela 14ª rodada do Paulistão.

Alessandro, Liedson e Chicão devem voltar a ficar disponíveis para o treinador depois de quase uma semana de preparação, uma vez que o Corinthians só volta a jogar no final de semana.

O lateral Alessandro e o atacante Liedson não enfrentaram o Mirassol no domingo por conta de dores musculares, já estão recuperados, e devem treinar normalmente na terça. Chicão, que treina no campo já há uma semana depois de se tratar de lesão, também já pode ser escalado.

Outra boa notícia é a recuperação de Paulinho. Contra o Mirassol, o volante se chocou com a trave e assustou a todos. Nesta segunda-feira, o volante já estava melhor, sem demonstrar qualquer sequela do choque. Ele deve ficar em observação, mas, a princípio, não deve ser problema para o jogo de domingo no Pacaembu.