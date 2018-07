Correção: Lula ainda não nomeou novo reitor da Unifesp A informação divulgada ontem pela Agência Estado de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria nomeado novo reitor para a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) estava errada. O cargo está sendo ocupado temporariamente pelo professor Pacheco Toledo Ferraz, em substituição ao professor Ulysses Fagundes Neto, que pediu demissão no dia 25 do mês passado. A edição de ontem do "Diário Oficial da União" publicou decreto do presidente Lula exonerando Ulysses Fagundes Neto, "a pedido". Agora, Toledo Ferraz, como reitor pro tempore, coordena processo de eleição do reitor titular da Unifesp. O jornal oficial divulgou ontem também um decreto de Lula nomeando o professor Carlos Alexandre Netto reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.