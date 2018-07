Correção: Mais de 400 raios atingiram SP nesta manhã

São Paulo, 11 - Mais de 400 descargas atmosféricas atingiram a capital paulista na manhã desta segunda-feira, durante o temporal que caiu sobre a cidade, de acordo com o Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

De acordo com relatório do Elat, entre 7h24 e 11h08, os sensores registraram um total de 422 descargas atmosféricas na cidade. Deste total, 187 foram nuvens-solo - raios que chegam ao solo e que podem causar danos - e atingiram principalmente as regiões oeste, norte e central de São Paulo.

A quantidade registrada, segundo o Elat, não é considerada um número atípico (alto), mas é significativo, principalmente porque nesta época do ano (outono) o número de raios geralmente é bem menor mesmo quando comparado à primavera e verão. Ainda de acordo com o relatório, em todo o Estado foram contabilizados quase 2.800 raios que atingiram o solo no mesmo período.