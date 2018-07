Correção: Menino sofre violência em vestiário de futebol A nota enviada anteriormente contém um erro de informação. O garoto mencionado na reportagem foi encontrado no vestiário do campo de futebol nesta manhã, e não ontem, como havia sido informado. Segue o texto corrigido: Um garoto, com idade entre 10 e 12 anos, foi encontrado desacordado nesta manhã em um vestiário de um campo de futebol no bairro Bernardo Monteiro, em Contagem, município da região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo informações da Polícia Militar, a criança, que corre risco de morrer, foi levada para o hospital municipal com sinais de violência sexual e afundamento de crânio. Ao lado do garoto também foram encontrados uma pedra, com peso estimado entre 10 e 15 quilos, que teria sido usada para agredir a criança, e um preservativo. "Ele perdeu muito sangue", disse o cabo Vieira, que esteve no local do crime. De acordo com ele, até o início da tarde de ontem, a Polícia não havia recebido nenhuma queixa de desaparecimento de criança na região. Vieira afirmou que evangélicos, que costumam fazer orações em um local próximo do campo de futebol, chamaram a polícia depois que escutaram os gemidos da criança vindos do vestiário abandonado.