Correção: Michel Bastos vai operar joelho no Brasil

O brasileiro Michel Bastos sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo e precisará realizar uma cirurgia nos próximos dias. O jogador do Lyon, que atua como lateral-esquerdo ala, meia e atacante, se contundiu no sábado em uma partida contra o Sochaux, válida pela 27ª rodada do Campeonato Francês, e será operado no Brasil.

"O atacante brasileiro do Lyon Michel Bastos sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo durante jogo de sábado à noite do dia 27 em Sochaux. Exames feitos na segunda-feira revelaram uma lesão no menisco lateral do joelho esquerdo que necessitam de uma pequena cirurgia", anunciou o clube francês.

Com a lesão, Michel Bastos ficará fora da partida contra o Real Madrid, quarta-feira, na Espanha, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. O primeiro confronto, disputado na França, terminou empatada por 1 a 1. Porém, o brasileiro deve retornar ao time na reta final da temporada 2010/2011.

"Michel Bastos decidiu fazer a cirurgia o mais cedo possível a fim de estar com o Lyon nas últimas partidas da temporada. Ele viajará para o Brasil nos próximos dias e vai ser operado neste fim de semana pelos cirurgiões da equipe do médico Edilson Thiele, da seleção brasileira", completa a nota divulgada pelo Lyon.