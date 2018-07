Correção: morre travesti de confusão com Ronaldo

André Luiz Ribeiro Albertini, o travesti Andréia Albertini, morreu ontem em Mauá, na Grande São Paulo. O Cemitério Santa Lídia, no município, informou que desde as 19 horas o corpo do travesti é velado no local e que o enterro está previsto para às 10 horas desta sexta-feira.

Albertini ficou conhecido após protagonizar uma confusão com o jogador Ronaldo, atualmente no Corinthians, e mais dois travestis, em abril de 2008, no Rio. Ele acusou o jogador de não pagar o programa e de ter usado drogas, mas recuou e admitiu ter inventado toda a história.

Ronaldo alegou que levou o grupo ao hotel pensando que eram prostitutas e, ao perceber o erro, quis ir embora, mas foi chantageado pelo travesti. Todos acabaram na delegacia. Andréia agora respondia a processo na Justiça, acusada de tentativa de extorsão pelo Ministério Público.