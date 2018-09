Correção: Muro de escola desaba e mata um em PE A nota enviada anteriormente tinha um erro de grafia no título. Segue a nota novamente, que estava correta: Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas após o desabamento hoje do muro de uma escola estadual do bairro Jordão Baixo, na periferia de Recife. Segundo o Corpo de Bombeiros, os três funcionários da Escola Rita Lessa estavam trabalhando na reforma do imóvel quando o muro de 3 metros desabou. Jaílson Teotônio da Silva, de 57 anos, e João Bosco da Silva, de 43 anos, tiveram fraturas e escoriações pelo corpo e foram levados para o Hospital Getúlio Vargas. O auxiliar de serviços gerais Pedro Pereira Monteiro, de 75, não conseguiu escapar e morreu no local.