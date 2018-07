Correção: Niemeyer é internado no Hospital Samaritano

O arquiteto Oscar Niemeyer, de 104 anos, foi internado no último sábado (13) no Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. A assessoria de imprensa da unidade não informou seu estado de saúde ou o motivo da internação.

Em maio, Niemeyer ficou internado no mesmo hospital por 16 dias para tratar de um quadro de pneumonia e desidratação. No ano passado, ele também esteve internado no Samaritano para tratar uma infecção urinária. Nascido em 1907, Niemeyer vai completar 105 anos no dia 15 de dezembro.