Correção: Nova Friburgo, no RJ, está em alerta máximo

A chuva que atinge a Região Serrana do Estado do Rio desde a noite de segunda-feira (12) colocou a cidade de Nova Friburgo em alerta máximo às 9h10 desta terça-feira (13). Segundo a Defesa Civil Municipal, naquele horário foram acionadas as 35 sirenes instaladas em 24 comunidades localizadas em áreas de risco. Cinco sirenes apresentaram defeito e tiveram de ser acionadas manualmente. Todos os 101 pontos de apoio da cidade foram abertos para receber os moradores destes locais orientados a deixar suas casas por motivos de segurança.

De acordo com a Defesa Civil, começou a chover forte na cidade no início da madrugada desta terça. Às 7h28, a cidade entrou em estágio de atenção. Às 8h40, foi decretado estado de alerta, com envio de mensagens SMS aos celulares de líderes comunitários das áreas de risco, além de anúncios em rádios e TVs locais. O mesmo foi feito às 9h10, quando o município entrou em estágio de alerta máximo.

Até o meio-dia desta terça, a Defesa Civil Municipal registrou apenas um desabamento de imóvel, no bairro Três Irmãos. O imóvel já estava interditado por questões de segurança, mas mesmo assim permanecia habitado. Os moradores, entretanto, deixaram o local antes do desabamento e não se feriram.

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) acionou as sirenes do sistema de alerta de cheias (alerta máximo) em três rios da cidade: Rio Bengalas, Córrego Dantas e Rio Grande. Já os rios Cônego e Santo Antônio estão em estado de alerta. De acordo com o site do Inea, ainda não houve transbordamento de nenhum rio. Em janeiro de 2011, um temporal devastou várias cidades da Região Serrana do Rio, deixando mais de 900 pessoas mortas. Nova Friburgo foi a mais atingida pela catástrofe.