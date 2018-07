Correção: ônibus cai de viaduto e 1 morre em Campinas

Um ônibus articulado do transporte coletivo urbano de Campinas caiu de um viaduto, no centro da cidade, na manhã desta terça-feira, 23. Uma pessoa morreu no acidente e outras 22 duas ficaram feridas.

O veículo despencou do Viaduto Miguel Vicente Cury, às 5h40. Chovia forte no momento do acidente. A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) informou que o motorista da linha 1.17 (DICs-Rótula) não conseguiu fazer a curva e perdeu o controle do veículo.

A vítima fatal, o porteiro José Antônio da Silva, de 45 anos, era um dos cerca de 40 passageiros do ônibus que despencou. Sob o viaduto, funciona o terminal central de Campinas. O veículo caiu sobre um carro de uma empresa de segurança, onde estavam dois vigilantes, que não ficaram feridos.

Os 22 feridos foram encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para duas unidades de pronto-atendimento da cidade e dois hospitais.