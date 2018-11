Correção: Operação prende 13 policiais militares no Rio

Uma operação da Polícia Civil do Rio prendeu 13 policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar de Alcântara, em São Gonçalo (Região Metropolitana), entre eles o comandante da unidade, o tenente-coronel Djalma Beltrami, que ficou conhecido no País por sua atuação como árbitro de futebol. De acordo com as primeiras informações, os policiais venderiam armas para traficantes.

O oficial da PM participou de episódios marcantes como a operação do Complexo do Alemão e o socorro aos alunos da Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo, na zona norte, no massacre que deixou 11 mortos, em abril deste ano.

Em pouco mais de três meses, Beltrami é o segundo comandante do 7ºBPM preso. Ele substituiu o tenente-coronel, Claudio Luiz Oliveira, preso sob a acusação de ser o mandante do assassinato da juíza Patrícia Acioli, executada com 21 tiros em agosto. A operação de hoje acontece no batalhão e no Morro da Coruja onde um suposto traficante foi morto em confronto com a polícia.