Correção: Particulares de SP têm 2ª pior queda no Enem A nota enviada anteriormente contém um erro de concordância no título. O texto está correto e segue novamente: A nota da rede particular de São Paulo no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) caiu 13,1 pontos neste ano, se comparada à registrada em 2007. Foi a segunda maior queda no País, inferior apenas à das escolas privadas de Goiás. A diminuição da nota na prova objetiva, de 71,6 para 58,5, fez com que os alunos paulistas da rede particular deixassem a primeira colocação no Brasil e caíssem para a terceira. O resultado do Enem foi divulgado ontem pelo Ministério da Educação (MEC) e mostram que, no geral, as notas dos alunos nas 63 questões (parte objetiva) caíram. A média do exame - realizado por 2,9 milhões de jovens no País, em agosto - foi de 41,69, ante 51,52 em 2007. Na redação, subiu de 55,99 para 59,35. A nota varia de 0 a 100. Os resultados por escola e por município serão divulgados somente no ano que vem. Segundo o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep/MEC), Reynaldo Fernandes, o Enem tem níveis de dificuldade diferentes de um ano para outro e por isso é complicado comparar as notas. Outros exames, como a Prova Brasil, são feitos com uma calibragem para que tenham sempre o mesmo nível de dificuldade e possam, assim, avaliar o sistema como um todo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.