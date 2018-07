Correção: Pivô Nenê sofre lesão e está fora do Mundial

Ainda não será desta vez que o pivô Nenê voltará a representar a seleção brasileira masculina de basquete em torneios oficiais. Sem defender o Brasil desde o Pré-Olímpico de 2007, o jogador se tornou neste sábado o primeiro desfalque importante do time para o Mundial da Turquia. Com uma lesão muscular, ele foi cortado do grupo.

Um dos quatro brasileiros que atuam na NBA, Nenê não vinha atuando nos últimos amistosos preparatórios. Nesta sexta-feira, o pivô do Denver Nuggets fez o seu retorno ao time e jogou por 12 minutos na derrota para a França, em Lyon. No entanto, ele sentiu uma nova contusão e a comissão técnica optou pelo corte, há uma semana da estreia no Mundial.

O médico da seleção explicou o caso. "Durante a partida Nenê sentiu dor na perna direita e foi afastado do jogo. Clinicamente apresenta um estiramento muscular, no músculo sóleo, que precisaria que ele ficasse parado de cinco a dez dias. Devido ao tempo necessário para a recuperação, decidimos afastá-lo do Mundial", esclareceu o Dr. Andreoli.

"O Nenê estava recuperado da inflamação que apresentou em ambas as pernas e já vinha treinando com o grupo há sete dias. No último treino realizado na Espanha participou do treinamento coletivo durante uma hora e não sentiu nada. Como estava se sentindo bem foi liberado para disputar o amistoso contra a França", lembrou o médico.

Nenê ficou de fora do torneio amistoso que o Brasil disputou no início da semana em Logroño, na Espanha, no qual acumulou derrotas para Argentina e os donos da casa. No revés para os espanhóis, o ala/pivô Anderson Varejão também deu um susto ao machucar o tornozelo direito. Apesar de o jogador do Cleveland Cavaliers estar sendo poupado, ele não preocupa para o Mundial.

No lugar de Nenê, o técnico argentino Rubén Magnano já convocou o também pivô João Paulo Batista, que joga no Le Mans, da França. O jogador vinha atuando pela equipe B do Brasil, que conquistou recentemente o sul-americano. Neste domingo, às 13 horas (de Brasília), a seleção faz outro amistoso em Lyon, desta vez contra a Austrália.