Correção: Polícia encerra festa na casa de Vágner Love

Esta matéria está sendo enviada novamente, pois a anterior continha incorreção. Um dos menores acusados de organizar a festa não é filho do jogador, como informado antes.

Segue o texto corrigido:

A Polícia Civil fluminense e a Vara da Infância e Juventude encerraram uma festa rave que acontecia em uma casa pertencente ao jogador Vagner Love, onde mora sua ex-mulher, a modelo conhecida como Marta Love, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste. Cerca de 800 pessoas, a maioria adolescentes, estavam no local hoje de madrugada, quando houve a operação. Dois adultos foram presos, acusados de servir álcool a menores, e dois adolescentes foram apreendidos, sob acusação de organizar o evento. Também apontado como organizador, o filho da modelo, de 16 anos, fruto de relacionamento anterior ao casamento com o atleta, fugiu. Marta será intimada e pode ser processada por dar bebidas alcoólicas a menores e perturbar o sossego.

Segundo a polícia, a festa foi organizada por quatro amigos e divulgada na internet como Royal Ibiza, "a melhor festa da zona oeste", com ingressos vendidos a até R$ 40. A propaganda prometia "bebidas totalmente liberadas" e "drinks afrodisíacos", além de serviços de transporte por van. A venda de ingressos foi feita em escolas da classe média da zona oeste e zona sul. Eram esperadas 1.500 pessoas.

A casa de Vagner Love, separado de Marta desde abril, fica em um condomínio residencial, ao lado de uma casa de repouso para idosos. Vizinhos denunciaram a festa à Polícia e à Vara da Infância e da Juventude, que organizaram a operação conjunta. "Não se pode fazer uma festa paga em condomínio residencial. É preciso ainda ter o nada a opor dos órgãos públicos. Além disso, uma festa com ingressos cobrados organizada por adolescentes configura atividade laborativa dos menores. A dona da casa será intimada a depor e explicar esses fatos", afirmou a delegada Adriana Belém, da 42.ª Delegacia de Polícia (Recreio dos Bandeirantes).

Os policiais entraram disfarçados na festa, por volta das 22 horas. Por duas horas acompanharam a chegada dos adolescentes - alguns de apenas 12 anos - e o fornecimento de bebidas para os jovens. À meia noite, os policiais acenderam as luzes e encerraram a festa. Os funcionários que serviam as bebidas, Ricardo Pereira da Silva, de 42 anos, e Júlio Cesar Campista, de 29, foram presos e liberados depois de pagar fiança. Não foram encontradas drogas na casa.

Love

Os pais dos dois adolescentes apreendidos estiveram na delegacia e disseram que não sabiam que os filhos participavam da organização da festa. Os jovens foram liberados. "Tenho informações de que Marta Love não apenas sabia da festa, como autorizou que fosse feita", afirmou a delegada. "É estranho que a polícia dê uma batida na sua casa e você não apareça para se explicar". Marta Love não foi encontrada pelo Estado para se manifestar.

Vagner Love atualmente joga no CSKA, time da Rússia, não está no Brasil. No início da tarde, sua assessoria emitiu nota, na qual afirma que o jogador "jamais" soube que a festa aconteceria na casa e que, se tivesse sido informado a respeito, não autorizaria o evento lá. "O imóvel faz parte da partilha de bens entre o jogador e sua ex-esposa Marta Maria Gentil de Moraes, que também tem acesso à propriedade, e não deveria ser utilizado para nenhum fim enquanto o processo de partilha não for encerrado", diz a nota de Love. Ele também desmentiu que o menor envolvido no caso seja seu filho, como chegou a ser divulgado. "O filho de Vagner com a ex-esposa Marta chama-se Enzo e tem apenas cinco anos de idade", esclarece o texto.