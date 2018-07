CORREÇÃO-População brasileira cresce 1,620 mi no ano

No ano passado, a população brasileira somava 190,75 milhões e, em 2000, 169,79 milhões.

Segundo o IBGE, São Paulo se manteve como a cidade mais populosa do Brasil, com 11,3 milhões de pessoas, seguida por Rio de Janeiro (6,35 milhões), Salvador (2,7 milhões), Brasília (2,6 milhões) e Fortaleza (2,47 milhões).

A capital federal, que ocupava o sexto-lugar no ranking populacional em 2000 já está em quarto lugar, ao passo que Belo Horizonte, que estava em quarto caiu para sexto lugar --este ano com 2,38 milhões de pessoas.

O Estado de São Paulo é também o de maior população no país, com 41 milhões ou 21,6 por cento da população, seguido por Minas Gerais com 19,7 milhões (10,3 por cento) e Rio de Janeiro 16,1 milhões (8,4 por cento). Já Roraima é o menos populoso do Brasil com 460 mil ou 0,2 por cento da população. As 27 capitais brasileiras somam 45,9 milhões de moradores ou 23,8 por cento da população nacional.

Os 15 municípios mais populosos do Brasil abrigam 21 por cento de toda a população do país, segundo o IBGE. De 2010 para 2011, o ranking das 15 cidades mais populosas do Brasil se manteve inalterado.

Sem levar em conta as capitais, Guarulhos, em São Paulo, tem a maior população (1,2 milhão), seguido de Campinas, também em São Paulo (1,1 milhão), São Gonçalo, no Rio de Janeiro (1 milhão), Duque de Caxias (861 mil) e Nova Iguaçu (779 mil), ambas também no Rio.

Ao se excluir as capitais, os 15 municípios mais populosos do país reúnem 5,9 por cento da população do Brasil.

Os municípios de Borá, em São Paulo, e Serra da Saudade, em Minas Gerais, são os menos populosos do Brasil, com 806 e 811 moradores, respectivamente.

A estimativa populacional é um dos parâmetros usado pelo TCU na distribuição do Fundo de participação de Estados e Municípios.