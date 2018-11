Correção: Poupatempo permite agendar pedido pela web

O Poupatempo já está permitindo agendamento de pedido de RGs pela internet. O objetivo é facilitar a vida dos usuários, que podem escapar de filas nas unidades. É também uma alternativa ao 0800, que muitas vezes oferece "intermináveis" gravações antes de o atendente pegar a ligação.

A possibilidade de fazer agendamento pela internet ainda não foi divulgada oficialmente - o Poupatempo considera o programa um "piloto", o que significa que está sujeito a manutenções e a ficar fora do ar. Mas quem visita postos do Poupatempo, como na Sé, em São Paulo, já recebe a orientação de usar o site www.e-agendamento.poupatempo.sp.gov.br como opção. A divulgação oficial deverá ocorrer no mês que vem.

O site solicita informações básicas do cidadão, como nome, telefone, nomes do pai e da mãe, e ainda traz uma lista com os documentos que devem ser levados no dia agendado para a solicitação do serviço de carteira de identidade. O processo pode ser iniciado pela internet por quem solicita qualquer tipo de RG - primeira ou segunda via - e por qualquer motivo - furto e perda por exemplo.

Entre os agendados, o Poupatempo afirmou que a espera máxima foi de 30 minutos entre as 14h e as 16h de ontem. Segundo o órgão, atrasos dos usuários às vezes retardam o processo de atendimento. Os testes com o novo site têm sido bem sucedidos, informa o órgão. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.