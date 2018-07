Correção: preso acusado por morte de jovem na Rocinha

Um dos acusados pelo desaparecimento e morte da jovem Luana Rodrigues de Souza, de 21 anos, na Favela da Rocinha, em São Conrado, zona sul do Rio de Janeiro, se apresentou na madrugada de hoje na sede da 41ª Delegacia do Tanque, na zona oeste da cidade. Acompanhado de um advogado, Ronaldo Patrício da Silva, de 36 anos, foi preso devido a um mandado de prisão temporária pendente, expedido pela 3ª Vara Criminal da Capital.

A morte de Luana é investigada pela Delegacia de Homicídios (DH) do Rio. Além de Silva, os outros suspeitos são o então chefe do tráfico na Rocinha Antônio Bonfim Lopes, o Nem; Anderson Rosa Mendonça, o Coelho; Thiago de Souza Cherú, o Dorei; e Rodrigo Belo Ferreira, o Rodrigão.

Em maio, Luana saiu de sua casa, na Estrada das Canoas, em São Conrado, e foi à Favela da Rocinha. Ela disse a amigos que iria resolver um problema. As investigações da DH apontaram que Luana era usada no transporte de drogas da Rocinha para outras comunidades do Rio e foi acusada pelos traficantes de ser informante da polícia.