Correção: preso homem armado perto de escola no Rio

Um homem de 35 anos, armado com uma pistola calibre 380, foi preso, por volta das 21h30 de ontem, após, em frente à Escola Municipal Tasso da Silveira, no Realengo, na zona oeste do Rio, ameaçar uma das alunas, sua ex-namorada, e o atual namorado dela, que não estuda na escola.

Policiais militares detiveram o criminoso em uma rua próxima à escola, após ele tentar escapar, pois sabia que a polícia já havia sido alertada. O motivo da ameaça seria o fim do relacionamento entre o acusado, cujo nome a Polícia Civil não quis informar, e a adolescente. O flagrante foi registrado na 33ª Delegacia, do Realengo.

A Escola Municipal Tasso da Silveira é mesma que serviu de palco para o massacre do dia 7 de abril deste ano, quando Wellington Menezes de Oliveira, ex-aluno da escola, armado com dois revólveres, matou 12 adolescentes e feriu outros 12. Depois de ser atingido por um policial, que entrou na escola para defender as vítimas, o atirador se matou.