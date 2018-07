CORREÇÃO-Santander Brasil tem lucro 8% maior no 3º tri, mas abaixo do esperado

O banco Santander Brasil teve alta de 8 por cento no lucro líquido do terceiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado, resultado abaixo do esperado pelo mercado.

A filial brasileira do banco espanhol teve lucro líquido de 537 milhões de reais entre julho e setembro, ante 497 milhões de reais um ano antes. Analistas, em média, esperavam lucro de 618 milhões de reais, segundo média de quatro previsões.

Em termos recorrentes, o lucro do banco foi de 1,464 bilhão de reais expansão anual de 4 por cento sobre os 1,407 bilhão reportados um ano antes.

O resultado veio depois que o Bradesco divulgou na semana passada lucro líquido de 3,875 bilhões de reais para o mesmo período, expansão anual de 6,4 por cento. Mais cedo, o também rival Itaú Unibanco publicou lucro de 5,404 bilhões de reais para o terceiro trimestre, salto de 35 por cento na mesma comparação.

O Santander Brasil fechou o período com carteira de crédito total de 234,5 bilhões de reais, com crescimento de 5,6 por cento em doze meses e 3,6 por cento no trimestre.

A inadimplência no banco medida pelo índice de operações vencidas há mais de 90 dias caiu de 4,1 por cento no segundo trimestre para 3,7 por cento nos três meses encerrados em setembro. Um ano antes, a taxa de calotes era de 4,5 por cento.

O banco teve margem financeira bruta de 6,98 bilhões de reais no terceiro trimestre, queda ante os 7,521 bilhões do mesmo período de 2013.

A receita com prestação de serviços e tarifas somou 2,765 bilhões de reais no período, 5,8 por cento acima dos 2,614 bilhões reportados um ano antes.

O Santander Brasil teve retorno sobre patrimônio líquido médio excluindo ágio de aquisições de 11,6 por cento no período ante 10,6 por cento divulgado no mesmo período do ano passado.

(Por Alberto Alerigi Jr.)