Correção: São-paulino Luiz Eduardo mira Mundial Sub-20

Na mesma medida em que o São Paulo comemora o sucesso de seus juniores como titulares da equipe principal, o clube começa a se preocupar com o risco de perdê-los para a seleção brasileira que vai disputar o Mundial Sub-20, em agosto, na Colômbia. Além dos jogadores que já estiveram no Sul-Americano da categoria, em janeiro, agora também o zagueiro Luiz Eduardo tem grandes oportunidades de ser chamado.

"Todo jogador almeja ser convocado. Mas como estou jogando aqui no São Paulo, é difícil escolher. O São Paulo é uma vitrine para grandes coisas e para a seleção também. Vou estar bem nos dois", destaca Luiz Eduardo. Além dele, o zagueiro Bruno Uvini, o lateral Henrique Miranda, os volantes Wellington e Casemiro, e os atacantes Henrique e Willian podem ser chamados

Com as lesões de Rhodolfo e Miranda e saída de Alex Silva, Luiz Eduardo tem sido titular do São Paulo no Brasileirão, ao lado de Xandão. Deixa na reserva o também jovem Bruno Uvini, capitão da seleção sub-20. Por conta do elenco reduzido, o clube paulista pode pedir que Ney Franco convoque só um de seus zagueiros e, se isso acontecer, a tendência é que Luiz Eduardo seja o preterido.

Aos 18 anos e apenas cinco meses depois de ter disputado a Copa São Paulo, Luiz Eduardo já fala em seguir como titular mesmo quando Rhodolfo voltar de lesão. "Para que não estava jogando, eu fiz três bons jogos. Acho que mostrei que posso ser titular. Foi uma experiência muito grande diante de Fluminense, Grêmio e Atlético-MG. É bom para a minha carreira e espero por novas oportunidades", completa o zagueiro.