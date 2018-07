Correção: seguranças destroem acampamento em AL

Na madrugada de hoje, cerca de 600 famílias de trabalhadores rurais sem-terra ligados ao Movimento de Libertação dos Sem Terra (MLST) tiveram seus barracos destruídos por seguranças da Usina Utinga Leão, em Alagoas. Armados com revólveres, os seguranças são acusados de terem passado com tratores por cima dos barracos e até da cadeira de rodas de um garoto, filho de uma sem-terra.

Treze seguranças da usina, que fica no município de Rio Largo, na região metropolitana de Maceió, foram presos por policiais da Radiopatrulha (RP). Levados à delegacia, eles confessaram que destruíram o acampamento e alegaram que cumpriam ordem da direção da usina. O acampamento foi erguido em terras da empresa há cerca de um mês e já contava com 600 barracos de madeira, cobertos por lona de plástico preto. Com os seguranças, a polícia apreendeu treze revólveres calibre 38. O flagrante foi registrado na Delegacia de Plantão II, no Conjunto Salvador Lyra, em Maceió.

Os sem-terra se recusaram a desocupar o terreno, que pertence à usina. As lideranças do movimento ameaçaram fazer protesto caso a usina não devolvesse a madeira e a lona que perderam durante a destruição do acampamento. Os sem-terra exigiram também a devolução de seus pertences levados e destruídos. Muitas famílias reclamavam que perderam televisão, geladeira e fogão, além de alimentos.