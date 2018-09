Correção: servidores invadem Tribunal de Justiça de SP Nota encaminhada no dia 2 de junho sobre manifestação dos servidores do Judiciário contém uma incorreção. Ao contrário do que foi informado, os servidores reivindicam aumento salarial de 20,16%, sendo que a votação do plano de carreiras da categoria já ocorreu. Segue novamente a nota, com as devidas correções: