Correção: Sete morrem em acidente de ônibus no Rio

Sete pessoas morreram quando um micro-ônibus da Viação Itaguaí caiu do viaduto Novo, conhecido como Tobogã, no bairro Brisa Mar, em Itaguaí, na Baixada Fluminense, por volta das 18 horas desta quarta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, cerca de 30 pessoas ficaram feridas.

O viaduto, com altura de cerca de 20 metros, é uma extensão da Avenida Prefeito Isoldackson Cruz Brito e passa por cima de uma estrada de ferro. O micro-ônibus, que atendia uma linha municipal e seguia até o bairro Mazomba, quebrou a mureta que delimita o viaduto e caiu na área de uma igreja, que estava vazia.

Ainda não há informações sobre a causa do acidente, que não envolveu outro veículo. Os feridos foram encaminhados aos hospitais municipais São Francisco Xavier, em Itaguaí, e Pedro II, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio.

Em 2 de abril, um acidente parecido deixou nove mortos no viaduto Brigadeiro Trompowski, próximo à Ilha do Governador, na zona norte do Rio. O motorista do ônibus, André Luiz da Silva, e o estudante Rodrigo dos Santos Freire brigaram dentro do veículo, provocando o acidente, segundo a polícia. Eles foram indiciados.

Transoeste

Trinta e seis pessoas ficaram feridos em um acidente entre três ônibus no sistema de transportes BRT Transoeste, às 22h30 de terça-feira, 06. Um dos veículos não freou e bateu nos outros dois, que estavam parados no semáforo vermelho. Só uma das vítimas continuava internada, ontem, mas passava bem.

Às 10 horas desta quarta, outro acidente aconteceu no corredor exclusivo. Um motociclista foi atingido por um ônibus, na altura da estação Bosque da Barra. De acordo com a prefeitura, ele fez uma conversão irregular e invadiu a pista do corredor exclusivo. Entre julho e novembro de 2012, acidentes nesse corredor exclusivo causaram seis mortes. Desde junho, pelo menos oito pessoas morreram por colisões e atropelamentos no BRT Transoeste.