Correção: Simulado contra desastres tem falha no Recife

O esquema testado hoje pela defesa civil para alertar moradores de área de risco, no Simulado de Preparação para Desastres, realizado pela Secretaria Nacional da Defesa Civil, não funcionou. As 40 famílias do Córrego do Sargento, na Linha do Tiro, zona norte do Recife, deveriam ter sido avisadas da necessidade de deixar suas casas através de mensagens via celular. Poucas receberam o aviso.

A falha não trouxe prejuízo ao teste, porque as famílias haviam sido anteriormente preparadas e cadastradas pela defesa civil do município. No momento do simulado havia no local mais integrantes de instituições governamentais - defesa civil, bombeiros, guarda municipal, assistentes sociais - do que famílias a serem retiradas. Todas, então, foram informadas do momento em que deveriam sair de suas casas para seguir rotas de fuga previamente planejadas e pegar os ônibus que as levariam a um abrigo na Imbiribeira, zona sul da capital.

Das 40 famílias, apenas 27 cumpriram todas as etapas do simulado, deslocando-se para o abrigo, onde foram realizadas palestras sobre a importância da prevenção nas áreas de risco. As outras preferiram voltar para suas casas.

O secretário nacional de Defesa Civil, Humberto Viana, reconheceu a falha no alerta via celular, assim como a dificuldade de mobilizar a população, mas avaliou de forma positiva o primeiro simulado do País - que ocorreu simultaneamente em Maceió (AL) e Salvador (BA). "O bom, o importante é começar", afirmou, ao destacar que todas as falhas e acertos registrados serão discutidos e corrigidos e servirão de base para a formulação de um modelo nacional a ser adotado como referência no País.

O objetivo, segundo ele, é evitar mortes em casos de desastres naturais, numa ação preventiva que envolve instituições governamentais e população. "É um processo que estamos construindo, este é o primeiro, o piloto", afirmou. O Córrego do Sargento foi escolhido por ser área de morro vulnerável a deslizamentos de barreira no período chuvoso. Ano passado, cinco pessoas de uma mesma família morreram soterradas sob escombros no local.

Taiana Andrade Souza, que perdeu a mãe e três irmãos na tragédia, participou do simulado até a etapa final. "É válido o que estão fazendo, se minha mãe tivesse sido alertada não teria morrido". Ao seu lado, Maria Prudentina, 69 anos, questionou: "simulado não resolve nada". Ela disse estar preocupada com uma infiltração de água na encosta da sua casa. "Já cansei de avisar a prefeitura, nem durmo quando chove, mas ninguém faz nada."