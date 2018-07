Correção: socorridos feridos em batida com carro da CET

Os três feridos no acidente que envolveu um veículo prestador de serviços da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), um ônibus e uma motocicleta, na manhã de hoje, na zona sul de São Paulo, foram socorridos. Segundo os bombeiros, um homem, de 31 anos, teve fratura de fêmur e foi levado para o pronto-socorro do Hospital da Luz. Outro ferido foi encaminhado para o pronto-socorro de Santo Amaro com dores na região do tórax. O terceiro ferido foi encaminhado pelo helicóptero Águia da Polícia Militar para o Hospital das Clínicas.

Por volta das 6h45, os veículos colidiram sobre a Ponte do Socorro, na região de Santo Amaro. A viatura da CET bateu de frente com um ônibus. A moto foi parar embaixo do ônibus. Ainda não há informação sobre o motivo do acidente.

Segundo a CET, o veículo prestador de serviços envolvido no acidente trabalha em uma das equipes de guinchamento de carros estacionados irregularmente. A empresa está apurando os dados sobre o acidente para posterior providências. Por causa da interdição de duas faixas da via, sentido centro, o motorista enfrenta um grande congestionamento nos dois sentidos da ponte.