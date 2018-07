Correção: STF aprova resolução que proíbe nepotismo no Judiciário Correção: o título da matéria continha uma palavra grafada incorretamente. Segue a nota com o título correto. O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu hoje, por unanimidade, que é constitucional uma resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que proibiu o nepotismo no Judiciário. Ainda hoje, na segunda parte da sessão, os ministros devem julgar um caso concreto sobre nepotismo. A partir daí, o Supremo deverá editar uma súmula vinculante sobre o assunto.