Correção: Temporal em SP interdita túnel e linha de trem A nota enviada anteriormente contém um erro ortográfico no título. O correto é ''Temporal em SP interdita túnel e linha de trem''. O texto está correto e segue novamente. A chuva da tarde de ontem deixou toda a capital paulista em estado de atenção e provocou pelo menos 34 pontos de alagamento. Em razão da intensidade do temporal, o Aeroporto de Congonhas ficou fechado durante dez minutos no fim da tarde. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a zona oeste de São Paulo foi a região mais castigada. Os alagamentos deixaram pelo menos oito pessoas ilhadas. Elas foram salvas pelo Corpo de Bombeiros. A intensidade da chuva também causou a interdição, por motivo de segurança, da Linha 10-Turquesa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Os passageiros saíram dos trens e tiveram de caminhar pelos trilhos. Também por segurança o túnel do Anhangabaú, no centro, foi fechado pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Hoje à tarde deve chover novamente. De acordo com o CGE, novas pancadas são esperadas. Após a chuva, as temperaturas deverão ficar mais elevadas. Segundo a Climatempo, o cenário de sol com nebulosidade variável e pancadas de chuva a partir da tarde deve permanecer até amanhã. No sábado, mais uma frente fria favorece os temporais à tarde e à noite, mas faz sol e calor. O domingo será de sol forte. Até ontem, a média da temperatura máxima no Mirante de Santana estava 1,3°C acima do normal. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.