Correção: TJ-RJ proíbe público em audiência de ativista

Policiais militares e seguranças do Tribunal de Justiça (TJ) do Rio impediram o acesso do público e de jornalistas à audiência de instrução e julgamento do manifestante Jair Seixas Rodrigues, mais conhecido como Baiano, preso em Bangu 9 desde o protesto realizado no centro da capital fluminense em 15 de outubro.

Apenas testemunhas e advogados foram autorizados a cruzar o cordão de isolamento formado no corredor principal do quinto andar do Fórum, onde fica a 14ª Vara Criminal, local do julgamento. Pelo menos dez pessoas tentaram acompanhar a audiência e foram barradas. De acordo com o setor de segurança do TJ, a medida foi determinada pela Justiça por "questões de segurança", sem detalhá-las. Alguns manifestantes seguram cartazes com fotos de Baiano e frases do ex-presidente da África do Sul Nelson Mandela. A audiência deveria começar às 14 horas.