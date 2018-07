Correção: Três passageiros de navio seguem internados

Três pessoas que viajavam no MSC Armonia, da empresa MSC Cruzeiros, que atracou ontem no Porto de Santos (SP), permanecem internadas no Hospital Ana Costa.

Ao todo, dez pessoas foram hospitalizados na tarde de ontem, logo após o desembarque, com os mesmos sintomas da tripulante Fabiana Pasquareli dos Santos, de 30 anos, que deu entrada no hospital quarta-feira passada (15/02), com tosse e febre. Ela morreu na noite de sexta, após complicações no quadro de saúde, segundo o hospital.

Sete pacientes receberam alta e ficarão em observação em suas residências. Os outros três pacientes, todos tripulantes do navio, ainda não apresentaram melhora suficiente para serem liberados.

O mini cruzeiro de três noites passou por Ilhabela, Ilha Grande e retornou a Santos ontem. Dos sete tripulantes internados havia três mulheres, um homem de Porto Alegre e três estrangeiros, sendo um indiano e dois tailandeses.

Segundo o hospital, exames clínicos foram feitos, entre os quais o do vírus da gripe aviária, H1N1. Os exames chegaram hoje ao Instituto Adolfo Lutz. De acordo com o instituto, não há prazo para a conclusão da análise.

O navio da MSC atracou no Porto de Santos no sábado por volta das 5h30 e funcionários da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) inspecionaram a embarcação. Os cerca de dois mil passageiros só puderam desembarcar no fim da manhã de ontem, após serem orientados a tomar vacina tríplice antes de desembarcar.