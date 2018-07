CORREÇÃO-Vale toma medidas 'restritivas' após caso de H1N1 no RJ Um caso confirmado de gripe H1N1 num prestador de serviços da Vale levou a mineradora a adotar "medidas mais restritivas" para 90 pessoas, entre funcionários e prestadores de serviço da companhia, que trabalham em salas alugadas pela empresa no 30o andar de um edifício comercial no centro do Rio de Janeiro.