Correção: Venda de álcool a menores em SP é vetada

Foi aprovado hoje, na Assembleia Legislativa de São Paulo, o projeto de lei que proíbe a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos em todo o Estado.

O Projeto de Lei 698/2011, que proíbe a venda, a oferta, o fornecimento, a entrega e a permissão de consumo de bebida alcoólica no Estado, ainda que gratuitamente, aos menores de 18 anos de idade, segue agora para sanção do governador Geraldo Alckmin.

Os estabelecimentos comerciais fornecedores de produtos ou serviços, e seus responsáveis, que não cumprirem a lei, estão sujeitos à multa, interdição e até a cassação da inscrição no ICMS.

O projeto, de iniciativa do governador, institui mecanismos de fiscalização e controle para cumprimento integral da proibição que consta do Estatuto da Criança e do Adolescente, de oferecer a criança ou adolescente produto que possa causar dependência física ou psíquica, como é o caso das bebidas alcoólicas.