CORREÇÃO(OFICIAL)-BC amplia ativos que podem abater compulsório O Banco Central anunciou nesta quinta-feira uma ampliação da lista de ativos que as instituições financeiras podem adquirir de outros bancos para abater do recolhimento compulsório sobre depósitos a prazo. Segundo comunicado, a lista passa a incluir: * títulos e valores mobiliários de renda fixa, adiantamentos e outros créditos de pessoas físicas e jurídicas não-financeiras; * CDI com garantia de ativos listados no item anterior ou de operações de crédito. As condições para abatimento do compulsório não foram alteradas. Com isso, o "desconto" só vale se a instituição financeira vendedora dos ativos tiver patrimônio de referência de até 7 bilhões de reais, entre outras regras anteriormente divulgadas pelo BC. Apenas operações efetivadas até 31 de dezembro deste ano serão consideradas.