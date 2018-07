CORREÇÃO(OFICIAL)-Demanda da Gol sobe 46,9% em fevereiro vs 2009

Conforme a companhia, a demanda no mercado doméstico cresceu 47,9 por cento no segundo mês de 2010, enquanto no ambiente internacional a alta foi de 40,3 por cento.

Na relação com janeiro deste ano, no entanto, a demanda da Gol recuou 17,7 por cento, em decorrência da alta temporada de verão no primeiro mês do ano e do menor número de dias corridos em fevereiro.

No cenário internacional, a companhia atribui o aumento da demanda também à valorização do real ante o dólar e ao lançamento de novas rotas ligando o Brasil ao Caribe.

Em fevereiro, a taxa de ocupação total da Gol atingiu 72,8 por cento, sendo que o mercado internacional ficou 24,1 pontos percentuais acima dos 50,8 por cento registrados em fevereiro de 2009, segundo a empresa.

No mercado doméstico, houve alta de 12,4 pontos percentuais sobre os 60 por cento no mesmo período do ano passado.

Na comparação com janeiro deste ano, a taxa de ocupação total caiu 5,1 pontos percentuais.

(Por Vivian Pereira)