Correção:PF prende nigerianos com drogas em Cumbica

Agentes da Polícia Federal (PF) detiveram 23 nigerianos ontem à tarde, no Aeroporto Internacional de São Paulo (Cumbica), em Guarulhos. Segundo informações da PF, o grupo tentaria embarcar para o país de origem com drogas no estômago, supostamente cocaína. Na mala de um deles também foram encontrados cerca de oito quilos da mesma droga.

Os policiais abordaram os estrangeiros e encaminharam todos para o Hospital Geral de Guarulhos. Alguns dos africanos já teriam expelido parte da droga durante processo de lavagem estomacal pelo qual passaram. Depois de liberados do hospital, os nigerianos serão levados para a delegacia da Polícia Federal no aeroporto e autuados em flagrante.