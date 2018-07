Correção:Shopping Mundo Oriental volta a ser fiscalizado

A Prefeitura de São Paulo, por meio do Gabinete de Segurança, iniciou mais uma operação de monitoramento no Shopping Mundo Oriental, na região central da cidade de São Paulo, com o objetivo de coibir a pirataria e o contrabando.

No local, foi identificada pelos agentes o retorno da venda de produtos piratas. Em maio deste ano, o shopping já havia sido fiscalizado, quando foram apreendidas 780 mil mercadorias ilegais, avaliadas em R$ 40 milhões.

Atuam na operação agentes das polícias Federal, Civil (DEIC) e Militar, Guarda Civil Metropolitana, das Secretarias Municipais de Segurança Urbana e de Coordenação das Subprefeituras-CCOI/SUB SE, do Conselho Nacional de Combate à Pirataria (Ministério da Justiça), entre outros. A Guarda Civil Metropolitana controla o acesso ao local.