Correções das redações do Enem são divulgadas

As correções têm finalidade pedagógica, ou seja, não é possível pedir recurso. Segundo o Inep, foram corrigidas 4.113.558 redações - 1,82% estava em branco e 1,76% obteve nota zero. As notas foram divulgadas em dezembro.

No início do ano, estudantes recorreram à Justiça para ter acesso à correção antes do período de inscrição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), pelo qual instituições públicas de educação superior oferecem vagas a candidatos que fizeram o Enem.

Alguns casos ameaçaram o cronograma do Sisu - em Bagé, por exemplo, a Justiça Federal chegou a decidir que o Ministério da Educação (MEC) só poderia encerrar o prazo de inscrição após o julgamento de uma ação. Tribunais regionais federais suspenderam liminares que determinavam a vista antecipada, entendendo que o edital prevê só a vista pedagógica. Muitos estudantes se dizem injustiçados.

Em nota, o MEC disse que os "critérios de correção das redações do Enem foram aperfeiçoados e são mais rigorosos".