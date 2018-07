Corredor aprova iluminação nova em parque As pessoas que correm à noite no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, aprovaram a substituição da iluminação do local por luminárias com LED. O analista de tecnologia Hugo Costa, de 35 anos, afirmou que a luz "nunca esteve tão boa". Ele sente a diferença ao comparar com o câmpus da USP, muito mais escuro. "Lá é um breu, também deveriam colocar LED."