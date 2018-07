Corredor atingido por árvore em SP tem morte cerebral O maratonista Ricardo Dutra Nicássio, que foi atingido por uma árvore de grande porte no domingo, teve morte cerebral confirmada hoje, segundo informações do Hospital das Clínicas, onde o paciente estava internado. Na ocasião, o atleta amador e seu professor corriam quando foram atingidos por uma árvore na Avenida Brasil, próximo do cruzamento com a Avenida Rebouças, na zona sul de São Paulo.