Corredor Binário Santo Amaro tem 60% das obras concluídas

Mais da metade das obras do Corredor Binário Santo Amaro estão concluídas. Nas últimas semanas, foram liberados aos motoristas trechos da Avenida Adolfo Pinheiros, Rua Senador Jose Diniz até a Rua Marechal Deodoro e Rua Padre Anchieta até a Rua Marechal Deodoro, exceto os cruzamentos. Na Rua Antônio Bento no trecho entre a Rua 9 de Julho até a Avenida Mário Lopes Leão, próximo à Praça Dona Benta. As obras começaram em março de 2014 e a previsão é de 18 meses para execução total.

O Binário Santo Amaro fará a ligação dos corredores da Avenida Santo Amaro com os corredores das avenidas Rio Bonito, João Dias e Guarapiranga, na região central do bairro, além do corredor da Avenida Vereador José Diniz. O objetivo é garantir a circulação de ônibus com mais segurança e fluidez, além de proporcionar conforto aos passageiros com paradas mais amplas, modernas e com acessibilidade. O Binário Santo Amaro terá oito quilômetros de extensão.

A obra vai alterar o trânsito do bairro, transformando em mão única a Avenida Adolfo Pinheiro, no sentido Centro, em toda a sua extensão e mudando para mão única a Avenida Adolfo Pinheiros, sentido Centro, entre o Largo Treze de Maio e a Rua Conde de Itu. A Avenida Padre José Maria, as ruas São Benedito e Comendador Elias Zarzur também sofrerão alterações de tráfego.

Na Rua Adolfo Pinheiro, no cruzamento da Rua Américo Brasiliense até a Rua Graham Bell, o asfalto novo, guias e sarjeta estão prontos. Novas calçadas estão sendo feitas. Entre as ruas Graham Bell e Marechal Deodoro, o asfalto do corredor está sendo feito em um quarteirão. O asfalto de três quarteirões da Rua Suzana Rodrigues, que vai da Rua Roberto Alves até a Rua Benedito Fernandes, também estão sendo trocados.