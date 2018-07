Corredor de 101 anos participa de última maratona em Londres

Um corredor britânico de 101 anos vai disputar sua última maratona em Londres.

Fauja Singh começou no esporte aos 89 anos e, em 12 anos, participou de oito maratonas em vários países.

O corredor disse que não se considera velho e contou que ainda corre para pegar o ônibus.

O treinador, Harmandar Singh, conta que Fauja está mais preparado para a maratona de Londres, no domingo, do que estava há seis meses para a maratona de Toronto, no Canadá, que completou em oito horas e 25 minutos.

Fauja Singh vai parar de correr maratonas como a de Londres. Mas, não vai desistir das corridas e ainda pretende participar de provas de cinco e dez quilômetros.