Corredor de ônibus de SP será reformado por R$ 113 mi

Serão investidos R$ 113 milhões na requalificação do corredor que liga o centro à zona norte. A previsão é de que as obras sejam concluídas em 20 meses a partir da assinatura do contrato, sendo que a licitação será lançada no próximo mês.

As intervenções vão acontecer entre o Terminal Cachoeirinha e a Praça do Correio, respectivamente na zona norte e centro. No total, haverá obras em cinco avenidas: Inajar de Souza, Comendador Martinelli, Marquês de São Vicente, Rudge e Rio Branco. A São Paulo Transportes (SPTrans) informou que, durante o período de obras, os ônibus vão circular nas demais faixas, junto com os automóveis, e que não deve haver mudanças de itinerários.

Quase todas as vias do corredor sofreram com o período de chuvas e o reflexo é uma grande quantidade de buracos, o que provoca redução na velocidade dos ônibus. "Será colocado pavimento rígido e feita a recuperação do pavimento flexível", explica a SPTrans. A principal inovação, no entanto, será a tentativa de reunir todos os ônibus na faixa exclusiva.

As intervenções preveem novos abrigos de ônibus, reconstrução das faixas e mudanças na sinalização e semáforos, para facilitar a saída dos ônibus dos corredores, quando precisarem fazer conversões. No entanto, a via não terá áreas de ultrapassagem, consideradas fundamentais por especialistas. Segundo a SPTrans, não há espaço nas vias para isso. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.