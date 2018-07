Corredor de ônibus liga Diadema ao sul de São Paulo

De acordo com a assessoria de imprensa do Palácio dos Bandeirantes, com investimento de R$ 24,5 milhões, o corredor conta com 24 quilômetros de faixas de ônibus exclusivas, 36 pontos de paradas e nove estações de transferência. A operação será iniciada amanhã. O corredor é extensão do corredor ABD, que liga São Mateus ao Jabaquara.

O trajeto se inicia no terminal metropolitano Diadema, incluindo a Avenida Presidente Kennedy, em Diadema, seguindo pelas avenidas Cupecê, Vereador João de Luca, Professor Vicente Rao e Roque Petroni Júnior, em São Paulo, até a estação de transferência Morumbi.

A partir desse ponto, é possível fazer a integração com a Linha 9-Esmeralda (Osasco-Grajaú), da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). O corredor também permite integração com a Linha 5-Lilás, do Metrô, na futura estação Brooklin-Campo Belo.

Circularão pelo corredor linhas metropolitanas de ônibus gerenciadas pela EMTU/SP - operadas por concessionária - e linhas municipais, gerenciadas pela SPTrans. A demanda inicial total está estimada em 85 mil usuários por dia.